Correa | amaro sfogo dopo l' addio al Mondiale | le reazioni di Di Maria e Dybala

Un infortunio beffardo, a pochi giorni dal via del Mondiale , ha privato Joaquindel sogno di giocare nella rassegna iridata in Qatar. L'attaccante dell' Inter e dell' Argentina ha sentito male al ginocchio dopo l'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti , in cui aveva ...Ma l'addio potrebbe lasciare, come si suol dire, l'in bocca non solo nel giocatore, almeno a ... Cavani per un contratto biennale Anche a due di loro, perché no Per esempio vendendo, che ...Un infortunio beffardo, a pochi giorni dal via del Mondiale, ha privato Joaquin Correa del sogno di giocare nella rassegna iridata in Qatar. L'attaccante dell'Inter e dell'Argentina ha sentito male al ...Qatar 2022, i forfait di Correa è un fulmine a ciel sereno non solo in casa Argentina. L’Inter infatti era spettatrice interessatissima dell’esperienza qatariota del suo giocatore. Seppur in una ...