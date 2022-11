Coronavirus in Italia | bollettino settimanale del 18 novembre | contagi in aumento

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sono 208.346 i nuovi positivi al Covid registrati nella settimana dall’11 al 17(la settimana prima erano stati 181.181) mentre sono 533 i decessi nello stesso periodo di riferimento. Emerge dai dati deldel Ministero della Salute pubblicato oggi. In crescita la curva epidemica in. L’dei casi di positività registrati in sette giorni è del 15%. Mentre le vittime nello stesso arco temporale la scorsa settimana erano state 549 e sono ora 180.518 in totale (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Leggi Anche, la situazione dei contagi in: la mappa e i grafici interattivi Leggi Anche Covid, Iss: l'incidenza sale a 353 e l'Rt passa da 0,83 a 0,88

(Adnkronos) - Sono 208.346 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 10 al 17 novembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale - regione per regione - della Protezione Civile e del ...