Corona a ruota libera su Totti | Ecco con quante donne ha tradito Ilary | VIDEO

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo un lungo silenzio rispunta Fabrizio. L'ex re dei paparazzi si era detto pronto a fare nomi e cognomi dellecon cui Francescoavrebbel'ex moglieBlasi. Oratorna a parlare proprio dell'ex coppia più chiacchierata del momento in Italia. Ospite al Peppy Night Fest su Canale 21,ritorna dell'anno sostenendo che, alla base dell'addio tra i due, ci sarebbero stati i numerosi tradimenti del calciatore ai danni della conduttrice, a cui è stato legato per circa 20 anni. Corna che, a detta di fabrizio, avrebbe accettato perché la loro unione le avrebbe dato grande popolarità. «avràla Blasi in media 500 volte l'anno per 20 anni. Quanto fa? Lei ...

MtbCult.it

La cassa 42 mm è stata realizzata in oro giallo 18K 3N, con pulsanti eoro. Il quadrante ... Con il suo meccanismo dia colonne e innesto verticale, l'orologio garantisce puntualità e ...Fabrizioè stato recentemente ospite di una Tv locale. E in questa circostanza è tornato a parlare alibera di Ilary Blasi e del suo ex marito. Cosa ha detto Come riportato dal portale di gossip ... VIDEO - Come scegliere una Mtb usata 2ª pt: TRASMISSIONE Fabrizio Corona non è mai andato d’accordo con Francesco Totti e Ilary Blasi. Molti si ricordano del siparietto al Grande Fratello Vip tra l’allora conduttrice del padre di tutti i reality e Corona, ...Fabrizio Corona è stato recentemente ospite di una Tv locale. E in questa circostanza è tornato a parlare a ruota libera di Ilary Blasi e del suo ex marito. Cosa ha detto Come riportato dal portale ...