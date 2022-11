Corea Nord | Tokyo | il missile poteva raggiungere gli Usa

Ladellancia un missile che finisce nel mare di Hokkaido, in Giappone Ladelha lanciato un missile che è atterrato nel mare di Hokkaido, in Giappone. L'episodio ha scatenato le ...Ladelha lanciato oggi un missile di balistico intercontinentale (Icbm) che probabilmente è caduto nella zona economica esclusiva del Giappone al largo delll'isola di Hokkaido, ma che aveva ..."Paese che vai, usanze che trovi", dice un vecchio detto. Tuttavia, in una delle città meno ospitali del mondo come la Corea del Nord, c'è un'usanza che potrebbe risultare abbastanza fastidiosa per ...Milano, 18 nov. (askanews) - La Corea del Nord ha lanciato un sospetto missile balistico intercontinentale (Icbm) che è atterrato a solo 200 chilometri dal Giappone. Il primo ministro giapponese Fumio ...