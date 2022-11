(Di venerdì 18 novembre 2022) I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di, in collaborazione con la Guardia di Finanza Gruppo di Tessera, hanno sequestrato ...

Agenzia ANSA

sono stati trovati all'interno del bagaglio di un passeggero italiano proveniente da Zanzibar, privi di autorizzazione all'importazione. La merce è stata sequestrata e il passeggero ...... e che l'organizzazione della sorveglianza 'non è adeguata a contrastare le attività'. ... E occorre tutelare anche gli habitat delle acque profonde, con, canyon, sorgenti idrotermali, ... Coralli illegali in bagaglio da Zanzibar,sequestro a Venezia - Cronaca I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, in collaborazione con la Guardia di Finanza Gruppo di Tessera, hanno sequestrato ...