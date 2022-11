Coppa del Mondo Sci Alpino | Rossetti | “Pronta per il riscatto personale”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 novembre 2022) Levi – È tutto pronto a Levi, in Finlandia, per la due giorni che inaugura ladelfemminile di sci. In programma due slalom. Si comincia sabato (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00) con quattro azzurre al via: Marta, Lara Della Mea, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler. Le fredde temperature degli ultimi giorni (attorno ai -20°) si sono leggermente placate nella sciata in pista della vigilia, salendo attorno ai -10°. La pista è stata barrata dagli organizzatori nei giorni scorsi e il tracciato non è ghiacciato, con neve compatta e dura che non ha avuto bisogno di grandi trattamenti. Martanegli ultimi nove slalom a cui preso parte innon è mai riuscita ad approdare alla seconda manche e conserva ulteriori motivazioni ...