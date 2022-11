Coppa Davis 2022 | Italia acciaccata e gli USA fanno paura | Fritz in grande forma | ma la superficie…

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 22 al 27 novembre, a Malaga (Spagna), le Finali diandranno in scena. L’non arriva al meglio delle proprie condizioni. Come è noto, Jannik Sinner (n.1 del Bel Paese) è stato costretto a rinunciare a causa di uno stiramento al tendine dell’indice della mano. Rinuncia dell’altoatesino pesante e chiamata per Lorenzo Sonego. Una situazione decisamente “incerottata” per il capitano non giocatore, Filippo Volandri, visto che anche il singolarista n.2, Matteo Berrettini, non è al meglio. Il romano è stato costretto a saltare i tornei di Vienna e di Parigi-Bercy a causa di un problema al piede emerso nel corso dell’ATP250 a Napoli. Complicato che possa essere al 100% e qui spetterà a Volandri l’ingrato compito di scegliere, considerando un Lorenzo Musetti cresciuto in maniera ...