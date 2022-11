Cooperazione e competizione | tutti i fronti aperti tra Italia e Francia

Rai Cultura

La regione Asia - Pacifico non sarà soggetta alla "grandedi potere", ha detto giovedì il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso alla vigilia del Forum dieconomica Asia - Pacifico (APEC) che si svolgerà nella capitale ...Potrebbe essere uno di quei terreni disu cui i leader Joe Biden e Xi Jinping hanno ...in un bubbone esplosivo all'interno di una regione chiave l'Indo Pacifico per latra ... La cooperazione legge dell'universo In un messaggio scritto, il leader cinese Xi Jinping (non essendoci Joe Biden è lui la star del summit) ha avvertito che l’Asia-Pacifico “non è il cortile di casa di nessuno” e che la regione non deve ...Insomma, le parole chiave sono state collaborazione invece che competizione, cooperazione tra i Paesi del nord e del sud nell’ottica di risolvere le crisi esistenti e di supportare i Paesi più ...