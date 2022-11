Confessione drammatica del noto cantante italiano | “Quando è arrivato il tumore”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 18 novembre 2022) Pensare che, come ha raccontato, ci ha messo decenni per accettare la sua voce. Una voce che invece è sempre stata amata dal pubblico e che da tempo è ormai entrata nella storia della musica per restarci per sempre. Umberto Tozzi si è aperto con Il Corriere della Sera. Non solo della sua lunga e rinomata carriera di, ma rivelando anche di aver scoperto di avere un. Un fatto gli ha cambiato l’esistenza. Un’esperienza simile può lasciare tanto dolore ma pure altrettanta consapevolezza. Coraggio, saggezza, per lui come per moltissime altre persone è stato un viaggio nella scoperta della vita e di se stesso. Non ne ha parlato subito. Umberto Tozzi aveva preferito prediligere la riservatezza, attorno ad un argomento così delicato. Adesso ha deciso di raccontare la storia del suotramite un’interessante intervista. ...