Come è morta Nonna Rosetta di Casa Surace | chi era | i video

(Di venerdì 18 novembre 2022) Èdi ‘’. Aveva 89 anni ed era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933 anche se da tempo si era trasferita a Sala Consilina. Da anni era conosciutail simbolo didella quale era divenuta realmente la. La sua simpatia l’aveva resa un personaggio assai noto e amato del web. Lafamosa in tutto il mondo Idil’hanno resa nota in tutto il mondo, tanto da essere stati tradotti anche in altre lingue,il portoghese e il cinese. Per quanto sia sempre stata unalinga negli ultimi sette anni era diventata il volto di tante promozioni di...

Fanpage.it

17 Nella serata di ieri è uscita l'ultima parte dell'intervista di Cristiano Ronaldo e,annunciato, non si è fatta attendere la risposta del Manchester United. Il club ha ...per mia figlia, ...... e sta crescendo la qualità degli autoctonil'erbacea e minerale Passerina. Oppure, ancora, il ... a 800 metri d'altitudine: 'La prima volta la pianta è, la seconda l'orso ci ha mangiato l'... È morta Nonna Rosetta di Casa Surace, aveva 89 anni È morta nonna Rosetta, la nonna del web. Aveva 89 anni. Nata a San Giorgio a Cremano, nel 1933, per poi trasferirsi a Sala Consilina. Grazie a Casa Surace, da alcuni anni era diventata grazie alla sua ...Amatissima, nonna Rosetta è morta in queste ore all'età di 89 anni ... L'ultimo video lo aveva registrato un mese fa ed aveva come tema il risparmio energetico. "Una volta serviva al cast una donna ...