Come difendersi da un silenzio passivo-aggressivo? L' esperta risponde

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il collega che fa finta di non sentire quando gli si chiede un favore, il marito che durante una discussione si chiude non rivolgendo più la parola anche per diversi giorni. Ilpuò diventare un'arma per alcune persone, in particolare per quelle-aggressive. Dietro a questo atteggiamento diverse causela mancanza di autostima o l'incapacità di creare relazioni sane, che portano però a conseguenze frustranti nell'altra persona: «In questo caso, ilsi trasforma in una modalità aggressiva e manipolatoria che pone l'altro in una condizione di svantaggio facendolo sentire frustrato, non visto, non riconosciuto nelle sue necessità o generando in lui senso di colpa» spiega Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e Supervisore Clinico di Unobravo.