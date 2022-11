(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo il capitano Salvatore Esposito c’è un altro biancazzurrotra le fila del21. Il difensoreè stato selezionato dal tecnico Paolo Nicolato per il raduno che gli Azzurrini stanno svolgendo a Cesenatico, in vista dell’amichevole contro la Germania in programma sabato 19 novembre, allo Stadio “Del Conero” di Ancona. Già capitano del20 e con più di 40 presenze nelle varie selezioni giovanili azzurre, persi tratta della prima convocazione con la Nazionale21. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

SPAL

C'è il "pericolo" di una dipendenza europeabanche estere. A lanciare l'allarme l'amministratore delegato di Deutsche Bank,Sewing che ha da tempo avvertito che l'Europa ha bisogno di banche forti per contrastare i concorrenti ...C'è il "pericolo" di una dipendenza europeabanche estere. A lanciare l'allarme l'amministratore delegato di Deutsche Bank,Sewing che ha da tempo avvertito che l'Europa ha bisogno di banche forti per contrastare i concorrenti ... Christian Dalle Mura convocato con l'Italia Under 21 (ANSA) - CAGLIARI, 18 NOV - Sono trascorsi nove anni da quel tragico 18 novembre 2013, quando l'intera Sardegna venne travolta dal Ciclone Cleopatra ... di euro", ha detto il presidente della Regione, ...Differita su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre, lunedì 21 novembre alle 20.00. Professionista dal maggio 2019, il 26enne Christian Mazzon ha combattuto in Italia, Francia, Kosovo e ...