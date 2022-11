Chiesti 4 anni di carcere per il trapper ' Baby Gang'

(Di venerdì 18 novembre 2022) AGI - La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 4di reclusione il, nome d'arte di Zaccaria Mouhib, imputato per due presunte rapine commesse tra il maggio e il luglio 2021 a Milano e provincia. Tree mezzo Eliado Tuci per l'amico-manager accusato in concorso solo di uno dei due casi. Le richieste di pene sono state formulate dal pm Leonardo Lesti nel giudizio abbreviato davanti al gup Anna Magelli. L'avvocato Niccolò Vecchioni, legale di entrambi i giovani, prenderà la parola nell'udienza del 26 gennaio. Gli altri due imputati, anche loro per rapina, Neima Ezza, alias del cantante Amine Ez Zaaraoui, difeso da Gaia Scovazzi, e Samy Dhahri, detto Samy Free, difeso da Robert Ranieli, hanno invece discusso il rinvio a giudizio con rito ordinario. Ai quattro ragazzi ...

