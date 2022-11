Chiara Ferragni il suo albero di Natale cambia colore | quanto costano gli addobbi? Svelata la cifra

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 18 novembre 2022)ha mostrato il suodiche: ha infatti attirato l’attenzione di tutti i suoi numerosissimi fan. Laè sicuramente uno dei personaggi più seguiti in tutto il mondo: l’influencer digitale ha infatti più di 26 milioni di followers. Ha raggiunto la notorietà nel 2009 grazie al suo blog The Blonde Salad. Ha in seguito lanciato una sua linea di monda chiamataCollection, aprendo vari store in varie parti del mondo come Parigi, Milano e Giappone. Felicemente sposata con il rapper Fedez, è mamma di due splendidi figli: Leone e Vittoria.glidel suo bellissimodi ...