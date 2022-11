Chiara e Serafina | 5 buoni motivi per vedere l’opera di Donizetti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Bergamo. Buona l’anteprima per, il secondo titolo in programma alOpera Festival 2022. Duecento anni dopo il debutto,ossia “Il pirata”, melodramma semiserio su libretto di Felice Romani, viene proposta, per la prima volta in età contemporanea, nella città natale di Gaetano. Lo spettacolo, una coproduzione della Fondazione Gaetanoe l’Accademia Teatro alla Scala, si è dimostrato essere un’opera adatta ad un pubblico vasto, dai giovani ai meno. Senza svelare nulla sullo spettacolo, ecco cinqueper comprare un biglietto, andare a teatro e godervi “” (19 e 25 novembre ore 20, 4 dicembre ore 15.30 Teatro ...

BergamoNews.it

È la riscoperta del Donizetti Opera 2022 : "" ossia "Il pirata", melodramma semiserio su libretto di Felice Romani che, dopo il debutto al Teatro alla Scala nel 1822, viene proposto per la prima volta in età contemporanea al ...Per chi proprio non sa resistere e chi è trepidante di scoprire i segreti, dalla composizione alla scena, del melodramma semiserio, alla Biblioteca Mai e al Teatro Sociale l'appuntamento è con Donizetti - talk, in programma domani, sabato 12 novembre, alle 17. In attesa del debutto di "Donizetti Opera 2022" , ... Dopo 200 anni torna in scena "Chiara e Serafina" di Gaetano Donizetti Una coproduzione con l’Accademia Teatro alla Scala firmata da Gianluca Falaschi per dimenticare il fiasco del debutto scaligero nel 1822 Sesto Quatrini sul podio dell’Orchestra Gli Originali a guidar ...Il terzo appuntamento, dopo il grande successo di quelli dedicati alla Favorite e a Chiara e Serafina, è in calendario lunedì 14 novembre: ingresso libero con prenotazione fino a esaurimento posti ...