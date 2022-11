“Che persona di me***!” Edoardo Tavassi distrutto | lite pesantissima e urla al GF Vip

(Di venerdì 18 novembre 2022) Oriana Marzoli insulta. Al Grande Fratello Vip negli ultimi giorni diversi fatti hanno ‘scosso’ le mura della Casa. Tanto per cominciare due coppie si sono lasciate andare ad effusioni parecchio hot. Parliamo di Antonella Fiordelisi eDonnamaria e poi Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. La bella modella venezuelana, però, è stata protagonista anche per un altro episodio, sicuramente meno piacevole. Oriana ha infatti avuto un brutto litigio con. La bionda concorrente sta attirando su di sé le attenzioni dei telespettatori. Diventata famosa come corteggiatrice a Mujeres Y Hombre, la versione spagnola di Uomini e Donne, Oriana ha partecipato a numerosi reality. Ebbene durante queste esperienze ha collezionato qualcosa come 78 denunce per comportamento e ...

