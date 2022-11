Cento anni di diplomazia culturale alla Farnesina

(Di venerdì 18 novembre 2022) Mercoledì 9 novembre si è svolto, nella Sala Aldo Moro, l’evento “100di” per presentare le iniziative organizzate dal Ministero degli Affari Esteri in occasione del centenario della fondazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il primo al mondo, e illustrare il programma degli eventi della rete degli Istituti Italiani di Cultura nel 2023. All’evento, introdotto dal direttore generale per laPubblica e, ambasciatore Pasquale Terracciano, hanno preso parte il direttore generale dei Musei del ministero della Cultura, Massimo Osanna, la dott. Brunella Fusco del Campania Teatro Festival, il direttore Claudio Longhi e l’attore Toni Servillo per il Piccolo Teatro di Milano e, infine, il direttore ...

... è successo tutto nel 1995, avevo 35 - 36e ho convinto tutti che mi ero ridotto così a causa ... ho sentito una calma improvvisa e naturale stavo dando il 20 peral mese e avevo un miliardo ...... far cadere una grande città che è stata sotto occupazione russa per otto, diciamo Luhansk. ...che il 24 febbraio dissero che la probabilità che l' Ucraina resistesse era dello zero per'). 10.Io lo chiamo il concerto dell’amore per le mie radici anche se a 11 anni e mezzo i miei mi hanno portato via e ... magari molti lo interpetano diversamente. Nell’80 per cento delle mie canzoni si ...(ANSAmed) - PARIGI, 18 NOV - La Francia rende omaggio a Marcel Proust, il grande scrittore scomparso esattamente 100 anni fa, il 18 novembre 1922, lasciando ai posteri uno dei massimi capolavori della ...