Catania | Ferraro | ' Partita contro il Lamezia importante ma non decisiva'

tutte le notizie di- calcio- lamezia Leggi i commentinews: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "......ZONEID insideposttop_18447 Si avvicina il big match della Serie D fra Lamezia Terme e, in ... E il tecnico, in effetti, potrebbe puntare proprio su di lui. L'allenatore rossazzurro ha ...Conferenza stampa allo stadio “Angelo Massimino”, in vista di Lamezia-Catania. Parla il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro, al rientro dalla squalifica: “Il Catania le risposte le ha date di gara in ...Il lanciato Catania sarà ospite domenica prossima della vice capolista Lamezia Terme che è distante 10 punti. Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha risposto oggi alle domande dei giornalisti in ...