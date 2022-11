Caso Saman | sull' estradizione di Shabbar decideranno i pakistani

L'avvocato: "Estradizione difficile: manca il corpo di" "L'estradizione - dice l'avvocato Servillo - è un tema delicatissimo, che nelspecifico comporta questioni giuridiche ...... per il reato di omicidio non dovrebbero esserci ostacoli per il Pakistan nel concedere l'estradizione; in questo, potrebbe però sussistere il minimo rischio che le cause dell'omicidio di-...C’è una prima certezza nell’arresto del padre di Saman Abbas: saranno i federali pakistani a decidere ... dall’Agenzia Investigativa Federale (Fia), come da prassi in questi casi. Il funzionario ha ..."Quarto Grado" ha mostrato la prima foto del padre di Saman Abbas, Shabbar, dopo l'arresto. L'immagine, scattata dalla polizia federale pakistana, è stata pubblicata sul profilo Facebook della ...