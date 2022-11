Carlo De Benedetti vuole Moratti in Lombardia come strategia aziendale di brevissimo respiro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ieri sera mi faceva davvero un po’ pena vedere la faccia contrita di Stefano Feltri, costretto nel salottino della Gruber a difendere le mattane del suo editore,De, improbabile stratega politico auto-nominatosi consulente Pd. Dura la vita del direttore di una testata giornalistica controllata da un imprenditore in fregola di esercitare un ruolo nell’arena pubblica, grazie al cinismo semplificatorio con cui ha colto i propri successi negli affari. L’idea che la politica sia un risiko, in cui l’unico criterio che fa premio è la convenienza immediata. Ne sapeva qualcosa un giornalista ben più dotato in quanto a speroni del direttore di Domani – Eugenio Scalfari – impegnato a tamponare (finché ha potuto) le fantasie deane e i suoi scenari onirici, per cui Concita De Gregorio direttrice de l’Unità avrebbe dovuto ...

In estrema sintesi è questo il lapidario giudizio sul Pd espresso daDe, ex numero uno del Gruppo Espresso, in un'intervista al Corriere della Sera . Tanti saluti al Pd.De ...Il tutto mentre l'autorità della dirigenza è messa in discussione persino dal titolare della tessera numero 1 del Pd,De, che in un'intervista al Corriere definisce Letta 'disastroso' ...Tanti saluti al Pd. Carlo De Benedetti contro il Partito democratico: "Ha conquistato la borghesia e ha perso il popolo". Da forza capace di attrarre cittadini e imprenditori, a partito delle elite ...E siamo sicuri che il buon Carlo abbia goduto come un tacchino infarcito quando Renzi gli ha abolito la norma visto che è un industriale di una certa portata. Eppure ci propina la storiella di un De ...