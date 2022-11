Camerun | scoppia il caso Anguissa | “Antipatico e bambino!”

Tutto Napoli

Forza Brasile, Svizzera e', 'Meglio...senza il coniglio serbo si e' sempre vinto,chi non vuole giocare fuori dai cog....', 'Auguro a Vlahovic di fare tantissimi goal al mondiale, così con la ...Leggi anche Meloni al debutto in Europa, mala 'grana' migranti con la Germania: 'Roma ... compresi due minorenni e sette donne, originari di Costa d'Avorio, Guinea e. 'Non ci siamo mai ... "Bambino viziato, non sorride mai ed è antipatico coi compagni!", in Camerun scoppia caso Anguissa In Camerun scoppia il caso Anguissa. Il centrocampista del Napoli si trova nel mezzo della bufera dopo l’attacco verbale di Jean Crépin Nyamsi, ex candidato alla presidenza di FECAFOOT (federcalcio ...In Camerun scoppia il caso Anguissa. Una questione caratteriale, a quanto sembra. Jean Crépin Nyamsi, ex candidato alla presidenza di FECAFOOT (la federazione calcistica) e presidente di Dihep Di Nkam ...