Calenda ne ha per tutti | ' Meloni non ha una visione Il Pd in Lombardia ha scelto il M5s | amen'

L'HuffPost

... perché uno deve pagare il 15cento di tasse e un altro il 40cento Stiamo costruendo un'anomalia dopo l'altra", ha concluso"Il Partito Democratico ha scelto di correre in Lombardia ...'Se ci sono ancora marginifare un accordo tra Pd e M5S, nel Lazio e in Lombardia Dal punto di vista tecnico, sì. Dal ... Se andiamo solo con, senza Fratoianni e la sinistra, il Pd pagherà ... Regionali, Copasir e Vigilanza: Conte lascia tutto a Pd e Calenda per fare la vittima e correre da solo Poi sarà la volta di Pilar Del Rio, vedova dello scrittore e drammaturgo Josè Saramago, premio Nobel. Come sempre la seconda parte del programma sarà dedicata all'attualità e all'informazione politica ...Che logica di Paese c’è, perché uno deve pagare il 15 per cento di tasse e un altro il 40 per cento Stiamo costruendo un’anomalia dopo l’altra», ha concluso Calenda ...