Calciomercato Milan – Si pensa anche all’estate | Asensio torna di moda

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilal, un nome potrebbere caldo: Marcosi libererà a zero dal Real Madrid in estate

Commenta per primo Ilpensa a Daichi Kamada per rinforzare il centrocampo. Il suo contratto in scadenza nel 2023 con l' Eintracht Francoforte lo rende molto appetibile, con i rossoneri che stanno monitorando la ...LA REAZIONE DEL- Giuseppe Bonomi, advisor delsul progetto San Siro, è intervenuto a margine della presentazione della relazione conclusiva sul dibattito pubblico.'Per noi è stato ...LA REAZIONE DEL MILAN - Giuseppe Bonomi, advisor del Milan sul progetto San Siro, è intervenuto a margine della presentazione della relazione conclusiva sul dibattito pubblico.“Per noi è stato ...Paolo Maldini e Frederic Massara ci lavoreranno per la prossima sessione estiva del calciomercato. Difficile pensare a un colpo già a gennaio 2023. La fonte riferisce che l’ex Inter è il grande colpo ...