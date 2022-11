Calcio | Uici consegna 26° Premio Braille a Inter e Milan

(Di venerdì 18 novembre 2022) I due club insigniti per il progetto "San Siro per tutti"O - Si è svolta al Teatro alla Scala dio la cerimonia didel XXVILouis, il massimo riconoscimento ...

ha conferito il premio alle società Inter e Milan per il progetto "San Siro per tutti" che consente alle persone con disabilità visiva di godere dal vivo le emozioni delle partite di calcio allo stadio. "Ringraziamo sentitamente il Potere per l'invito ha dichiarato Luciano Florio, Presidente della sezione. A Milan ed Inter e' stato assegnato il XXVI premio braille dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici). La premiazione si e' svolta ieri sera al Teatro alla Scala di Milano.