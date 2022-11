Calcio | Nicolò Fagioli infortunato | Mancini rinuncia a lui per Austria-Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Altro forfait per l’in vista dell’amichevole di domenica contro l’a Vienna. Il CT Robertoè costretto are anche al centrocampista della Juventus, fresco di debutto in azzurro nel match di due giorni fa contro l’Albania vinto per 3-1. Il ventunenne, che dopo un inizio lento sta piano piano scalando le gerarchie nello scacchiere di Max Allegri totalizzando sette presenze e due reti con Lecce ed Inter, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo l’allenamento di quest’oggi, dove ha accusato un risentimento al piede destro, come riferito dal sito della FIGC. Lo staff medico della Nazionale ha dunque ritenuto opportuno rimandare il calciatore a Torino. Quella diè la terza defezione nelle fila dell’...