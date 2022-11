Calcio | Mondiali 2022 | un po’ di Italia in Qatar-Ecuador | Orsato dirige il debutto iridato

(Di venerdì 18 novembre 2022) Una traccia dianche aidiin. Si comincia domenica 20 novembre alle 17, allo stadio Al Bayt di Al Khawr per la sfida tra i padroni di casa e l’, e a governare i ventidue in campo ci sarà il tricolore con Daniele. L’arbitro nato a Montecchio Maggiore, 47 anni mercoledì prossimo ed eletto miglior fischietto al mondo dall’IFFHS nel 2020, è stato designato per la gara inaugurale dei prossimi. Con tutta probabilità assieme a lui ci sarà tutta la squadrana a disposizione, con gli assistenti Ciro Carbone ed Alessandro Giallatini e la coppia composta da Massimiliano Irrati e Paolo Valeri al Var. Irrati venne impiegato al Var già nella prima partita dei...

RIFFA (Bahrain) - " La cosa più importante è che non ci siano stati infortunati ". Così, al termine dell'amichevole vinta 5 - 1 contro il Bahrain, il ct della nazionale della Serbia Dragan Stojkovic , ...Gunnar Nordhal non riuscì a prendere parte aicausa dell'ostracismo della federazione svedese, che non gli perdonò la decisione di essersi trasferito in Italia divenendo professionista. ...Raphaël Varane sa che difendere il titolo sarà la sfida più difficile ma crede che la squadra francese sarà pronta ad affrontare tutte le possibile avversarie.All’avvio dei mondiali di calcio che si svolgeranno in Qatar manca pochissimo e, come è noto, le polemiche che ruotano attorno a questo importantissimo evento sono state molte. Oltre a ciò sono state ...