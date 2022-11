Il Sannio Quotidiano

... e in trasferta, con un netto 4 - 0 il Vianney : le doppiette di Manuele Filippo Visconti ... Agli ospiti non è bastata la doppietta, realizzata sudi rigore, di Nicola Sforza. Successo ...Neltifa Anderlecht e simpatizza per Arsenal e Milan e segue molto i belgi che vanno per la maggiore nel campionato italiano come Mertens e Lukaku. Ieri gli italiani dihanno provato a ... Calcio: Bennati incontra Mancini e azzurri a Coverciano, Fagioli out per l’Austria Ad assistere all’allenamento di oggi pomeriggio anche un ospite d’eccezione, il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada, Daniele Bennati; prima della seduta la foto con il ...Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Ultimo allenamento a Coverciano per gli Azzurri, che domani partiranno per Vienna, dove domenica (all’Ernst Happel Stadion, calcio d’inizio alle ... di ciclismo su strada, ...