Calciatore di 16 anni morto dopo un malore | il papà | ' Non ha mai avuto problemi di salute'

Sono gli ultimi drammatici momenti della vita undi 16, Mouhssine Oussama, stroncato giovedì sera da un malore mentre si allenava sul campo sportivo dell'Arno Laterina, la squadra in ...Lo strazio del padre di Mouhssine Oussama, deceduto dopo un malore in allenamento a Laterina: 'In ospedale ci hanno detto che la causa di morte sarebbe un arresto cardiaco ...sventolare un cartellino rosso sotto il naso di un calciatore colpevole di una grave irregolarità. Il compito di rimettere in sesto la classe arbitrale sarda spetterà a Roberto Branciforte, 44 anni, ...Tragedia su un campo di calcio nella serata di giovedì 17 novembre. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo un malore in campo. Il giovane, che era in forza alla squadra Juniores… Leggi ...