“Cag*** addosso” Antonino Spinalbese | la ‘terrificante’ scena davanti agli altri inquilini del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Al GF Vip non si parla d’altro: fa discutere il video die Oriana Marzoli sotto le coperte. Non si è visto nulla, in compenso si è sentito qualcosa. Anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ‘appartati’ a letto quella stessa notte e proprio con l’influencer campana l’ex di Belen ha svelato qualche detto in più: ha parlato di “nottata movimentata” con Oriana, di quello che sente per lei e di cosa è successo sotto quelle coperte. Insomma prosegue spedita l’amicizia speciale traSpinalnese e Oriana Marzoli. Qualche notte fa sono sempre rimati sotto le coperte, ma l’audio lasciato aperto secondo i telespettatori che si trovavano a seguire la diretta del GF Vip su Mediaset Extra, sul sito o sull’app è abbastanza eloquente. Nel video ripreso dalle telecamere della regia 1 del ...