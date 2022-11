Bruno Carbone | il narcotrafficante della camorra bloccato in Siria | il mistero della milizia jihadista

Lo scorso marzo nel nord - ovest della Siria è stato catturato da una milizia - una volta legata ad al Qaida - il narcotrafficante internazionale napoletano, arrivato in Italia (a Roma) dalla Turchia, alcuni giorni fa. Il retroscena arriva dalle pagine de Il Foglio che cita il ricercatore del Washington Institute, Charles Lister. Lister, in ...E' stato catturato lo scorso marzo nel nord - ovest della Siria da una milizia una volta legata ad al Qaida il narcotrafficante internazionale napoletano, approdato a Roma dalla Turchia, nei giorni scorsi. Lo scrive Il Foglio che cita, come fonte, un ricercatore del Washington Institute, Charles Lister, il quale, a sua volta, avrebbe ...Avrebbe pagato una cifra considerevole, il narcotrafficante Raffaele Imperiale, per liberare dall’arresto il suo sodale più fedele, il narcos Bruno Carbone, per molti anni latitante e trasferito in ...Bruno Carbone, il broker dei narcos fedelissimo di Raffaele Imperiale, prima di transitare in Turchia e quindi essere portato in Italia, è stato catturato in Siria da una milizia ...