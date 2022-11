(Di venerdì 18 novembre 2022) Se è amore… fattelo incidere sulla pelle. Quella del tatuaggio passionale sembra essere una tendenza molto in voga tra i giovani. Le star non sono immuni al fascino di questa pratica romantica,compreso. Innamorati persi Innamorati e abbracciatiChesia innamorato perso della moglienon è certo una novità. I due non perdono occasione per sbandierare il loro amore grande sui social. “Mi sembra di conoscerti da tutta la vita. La mia metà, la mia migliore amica, la mia meravigliosa moglie. Non potrei vivere senza di te”, scrive lui su Instagram. “Mi innamoro di te ogni giorno, sono così fortunata ad averti come marito”, gli fa eco lei. Baci sul red carpet, coccole a letto, progetti comuni: questa è davvero una power couple. Un duo così potente ...

La famigliadi nuovo insieme a Londra. manon c'è… - guarda I CALCIATORI SCONTENTI - 'Non è stata una grande idea assegnare i mondiali al Qatar che giudica l'omosessualità ... Brooklyn Beckham con gli occhi di Nicola Peltz addosso: il tattoo d'amore Brooklin Beckham, dopo aver sposato la compagna Nicola Peltz, si dichiara pronto per avere dei figli e non vede l'ora di compiere il grande passo ...