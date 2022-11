Broccoli | dalle Vitamine ai minerali | sono davvero la verdura della salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Quante volte da bambini ci hanno messo davanti un piatto die ci hanno obbligati a mangiarli dicendoci: Fanno bene. E fannobene perché racchiudono importanti proprietà e benefici per lacome la vitamina C, K, E, la provitamina A e l'acido folico. Ma contengono anche un buon tenore dicome ferro, calcio, potassio e fosforo. Mangiare un'elevata quantità diè correlato a un minor rischio di contrarre il cancro ai polmoni, alla mammella, al colon e alla prostata. Per tali ragioni, si dovrebbero inserire ia pranzo o cena, almeno un paio di volte alla settimana. Gli studi scientifici hanno dimostrato un rischio più basso di contrarre il cancro ai polmoni per le donne che mangiano più di cinque porzioni a settimana di verdure ...