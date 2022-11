Brescia | si fingono volontari della Caritas e sottraggono 1 200 euro a una 99enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Si sono presentati in due fingendo di esseree con la scusa di chiedere un contributo per cause benefiche, hanno sottratto circa 1.200a una donna di 99 anni. E' accaduto a. Nel corsoserata di ieri, i carabinieri del Normcompagnia dihanno arrestato in flagranza gli autori del furto aggravato, commesso ai danni di una anziana di 99 anni. I due, dopo essersi presentati all'ingresso dell'appartamentodonna, sono entrati e hanno individuato il denaro. Poi si sono dati alla fuga a bordo di un furgone. I carabinieri, tempestivamente intervenuti, hanno inseguito, intercettato e bloccato i due malintenzionati, arrestandoli. Poi hanno restituito il ...