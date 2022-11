Brendan Fraser sulla CGI ne La mummia - Il ritorno | senza non sarebbe stato altrettanto divertente

(Di venerdì 18 novembre 2022) Uno degli aspetti più controversi de La- Ilè proprio la realizzazione in computer grafica di uno dei suoi antagonisti principali;non è d'accordo. Uno degli aspetti maggiormente criticati, da sempre, de La- Ilè l'utilizzo pessimo della sua CGI per animare uno degli antagonisti principali;è sceso in campo per difendere questo aspetto del film. Ne La- il, sequel del 2001 del film uscito nel 1999, troviamo Dwayne Johnson nei panni del famigerato e leggendario Re Scorpione, un personaggio quasi mitologico la cui estetica ibrida le sue sembianze umane con quelle di un gigantesco scorpione, appunto. Per crearlo e inserirlo nel film gli artisti ...

Uno degli aspetti maggiormente criticati, da sempre, de La mummia - Il ritorno è l'utilizzo pessimo della sua CGI per animare uno degli antagonisti principali;è sceso in campo per difendere questo aspetto del film. Ne La mummia - il ritorno , sequel del 2001 del film uscito nel 1999, troviamo Dwayne Johnson nei panni del famigerato e ...Dopo le accuse nel 2018 a Philip Berk, ex presidente della Hollywood Foreign Press Association (ente che organizza i premi),ha detto che non parteciperà alla cerimonia se il suo nome ...Durante una recente chiacchierata con GQ, però, Brendan Fraser ha difeso la resa grafica del personaggio riportando quello che gli hanno detto gli artisti stessi all'epoca: ovvero di non aver avuto il ...Brendan Fraser è stato intervistato da GQ e ha raccontato l'esperienza vissuta sul set di The Whale, il film di Darren Aronofsky nel quale recita al fianco della giovane star di Stranger Things, Sadie ...