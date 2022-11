Brasile | nuovo ricovero per Bolsonaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente brasiliano uscente, Jair, è stato ricoverato la notte scorsa nell’Ospedale delle forze armate di Brasilia per un forte dolore addominale.è stato operato quattro volte per le conseguenze della ferita da arma da taglio riportata durante l’aggressione di cui è stato oggetto durante la campagna del 2018. Il dolore che si è manifestato ora sarebbe conseguenza di un’ernia sulla cicatrice, lasciata durante un intervento. Non è prevista al momento una nuova operazione, marimarrà sotto osservazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

