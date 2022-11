(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente brasiliano uscente, Jair, è stato ricoverato la notte scorsa nell’Ospedale delle forze armate di Brasilia per un forte dolore addominale.è stato operato quattro volte per le conseguenze della ferita da arma da taglio riportata durante l’aggressione di cui è stato oggetto durante la campagna del 2018. Il dolore che si è manifestato ora sarebbe conseguenza di un’ernia sulla cicatrice, lasciata durante un intervento. Non è prevista al momento una nuova operazione, marimarrà sotto osservazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Il presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato la notte scorsa nell'Ospedale delle forze armate di Brasilia per un forte dolore addominale. Bolsonaro è stato operato quattro ...Dopo quanto accaduto nel Gran Premio deltra Perez e Verstappen, alcune voci hanno fatto intendere come il campione olandese ce l'... Motorionline.com è stato selezionato dalservizio di ... Brasile, nuovo ricovero per Bolsonaro (Adnkronos) – Il presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato la notte scorsa nell’Ospedale delle forze armate di Brasilia per un forte dolore addominale. Bolsonaro è stato ...E il Brasile in pole per il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Sono queste le previsioni per i mondiali in Qatar sui principali siti di scommesse italiani, dove è possibile giocarsi di ...