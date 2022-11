Brasile | Marquinhos | 'Spiace per l'Italia | gli juventini' VIDEO

ha parlato del ritiro delalla Continassa, centro allenamenti della Juventus. L'ex romanista sarà il capitano della selezione verdeoro e nella conferenza stampa ha rivelato l'...Conferenza stampa, il difensore brasiliano ha parlato in vista dell'imminente Mondiale in Qatar: le sue parole (Mauro Munno inviato al J Hotel) - Marqunhos, difensore del, in conferenza stampa in ...Il difensore brasiliano del PSG, Marquinhos (ex Roma) dice la sua sull'assenza dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022, poi tesse le lodi del trio di difensori juventini verdeoro composto da Bremer, ...Quattro anni fa il Brasile rispettò i pronostici finendo primo dopo una ... Una selezione che ha Alisson in porta, Thiago Silva e Marquinhos coppia centrale e il trio Fred-Casemiro-Paquetá a sostegno ...