Borsa | Milano tiene con Europa in attesa discorso Lagarde

Tra i titoli principali delladiil più negativo è Diasorin che cede circa un punto percentuale. . 18 novembre 2022oggi 18 novembre:apre postiviva Le dichiarazioni di alcuni banchieri della Fed hanno provocato la frenata anche dei listini europei. Solo Francoforte, spinta dai risultati di Siemens, ... Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,67% - Economia Sullo sfondo tensioni geopolitiche e timori su stretta Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - Partenza all'insegna di un cauto ottimismo per le Borse europee che provano cosi' a ...In crescita anche l'indice Ftse All share, +0,65% (ANSA) - MILANO, 18 NOV - Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,67%, l'Ftse All share un rialzo dello ...