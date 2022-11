Bonus cinema | arriva lo sconto sul biglietto | ma solo per alcuni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nuovoin arrivo. Ad annunciarlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha reso noto che è previsto uno stanziamento da 10 milioni di euro per riportare le persone nelle sale. Il ministro ha precisato che “è una misura che ho trovato”, “lo stanziamento c’era e bisogna dare esecuzione. È una goccia nel mare per riportare le persone in sala ma dalle piccole cose cominciano le grandi”. I 10 milioni erano stati infatti stanziati dal precedente Ministro Franceschini nel decreto del 17 maggio 2022, convertito poi in legge il 15 luglio. Per ottenere losuloccorrerà essere in possesso dello Spid e si potrà ricevere una riduzione tra i 3 e i 4 euro., di cosa si tratta Ilideato dal ministro ...