Bonus 150 e 550 euro a dicembre | a chi spettano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel mese diè in arrivo, per alcuni italiani, il150, la misura adottata dal governo Draghi, con il decreto Aiuti ter, per fronteggiare l’inflazione e il caro prezzi. È previsto anche l’arrivo di un altro sostegno, sempre nel mese di, il550, così come previsto dal primo decreto Aiuti di luglio scorso. A chi spetta il150Il150era stato previsto solo per coloro che nel 2021 avevano percepito un reddito non superiore ai 20mila. Sono tante le categorie che hanno già percepito il beneficio nel mese di novembre, tra gli altri: i pensionati, i percettori di reddito di cittadinanza, i lavoratori domestici. Alcuni, tra i quali anche ...

L'Inps ha risposto ufficialmente alla domanda su quando verrà pagato il bonus 150 euro sul reddito di cittadinanza. Lo fa con la circolare n. 127 pubblicata il 16 novembre, all'interno della quale è presente un calendario dei pagamenti per l'indennità una tantum del... Con la definitiva conversione in legge del decreto Aiuti ter (legge n. 175 del 17 novembre 2022), arriva l'ufficialità per i dipendenti pubblici in merito al bonus 150 euro busta paga.