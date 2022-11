Bild | i giocatori del Lipsia si allenano con uno strano anello che studia il sonno

(Di venerdì 18 novembre 2022) In un articolo dellasi vedono alcunidelallenarsi con uno. Il gruppo RedBull, si sa, è sempre portatore di innovazioni tecnologiche in tutti gli sport ed il calcio non fa eccezione. Secondo le informazioni, ilusa uno “smart ring” (costo: circa 350 euro) – unche misura dati come il, lo stress, la temperatura, la respirazione e la frequenza cardiaca. Inoltre, la saturazione di ossigeno determina disturbi respiratori. Il dito è la parte del corpo ideale per raccogliere dati accurati sulla frequenza cardiaca perché la misurazione è più sensibile al movimento ed è più precisa. Tutte le informazioni vengono raccolte in un’app speciale, a cui hanno accesso i ...

TUTTO mercato WEB

... stando alla '', ha fissato il prezzo d'uscita a gennaio di due dei suoi gioielli che a fine ... non avendo a disposizione ulteriori slot in rosa per l'acquisto diextracomunitari in ......tra idi calcio. Ha indossato anche la maglia del Milan per breve tempo, finì in panchina, e decise di tornare al Dortmund. Quest'estate è tornato sulla prima pagina della popolare... ESCLUSIVA TMW - Niedderer (Bild): "Fullkrug può essere la sorpresa di questa Germania" A riportare questa notizia è la Bild, che contestualmente parla anche dell'interesse ... Quindi, la sensazione è che a fare la differenza potrebbero essere i tempi: arrivare per primi sul giocatore e ...Il Borussia Mönchengladbach non è così scontento che Marcus Thuram sia stato aggregato da Didier Deschamps, ct della Francia, al gruppo che parteciperà alla Coppa del ...