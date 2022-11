(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo la cancellazione, a causa della mancanza di neve, delladell’IBU Cupdi, prevista a Sjusjoen, in Norvegia, dal 24 al 27 novembre, il circuito scatterà con quella che inizialmente avrebbe dovuto essere la seconda, in programma la settimana seguente ad Idrefjäll, in Svezia, a cui è stata aggiunta una giornata di gare. Il nuovo programma prevede martedì 29 novembre le sprint, seguite mercoledì 30 novembre dalle pursuit, poi due giorni di riposodi disputare sabato 3 dicembre le individuali e domenica 4 dicembre ancora delle sprint. Sarannoglial via delle competizioni. Per l’esordio stagionale il direttore tecnicoKlaus Hoellrigl, infatti, ha ...

OA Sport

Sei uomini e cinque donne sono statidal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la prima tappa della Coppa del mondo di, prevista a Kontiolahti da martedì 29 novembre a domenica 4 dicembre. In programma nella località ...Sono stati comunicati idel direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la tappa di coppa del mondo didi Kontiolahti 2022, la prima dell'anno. Undici azzurri partiranno alla volta della Finlandia, dove sono in ... Biathlon, i convocati dell'Italia per la prima tappa di IBU Cup 2022-2023: sette azzurri al via Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl: “Spirito di squadra e motivazione, possiamo fare bene” Sei uomini e cinque donne sono stati convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la prima tappa di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...