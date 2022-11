Benvenuto Brunello | celebriamo insieme il vino più famoso d' Italia

(Di venerdì 18 novembre 2022) È in corso la trentunesima edizione di, la presentazione e la celebrazione delpiù contemplato, amato e riverito: ildi Montalcino. Campione di notorietà in, conosciuto da 2 consumatori su 3, sul podio davanti al Chianti Docg e al Prosecco DOC. Nei primi 9 mesi di quest’anno sono state vendute complessivamente quasi 7 milioni di bottiglie didi Montalcino che debutta in questi giorni con le nuove annate. Nove giornate di degustazioni con 137 cantine pronte a tenere a battesimo il2018, la Riserva 2017 e il Rosso di Montalcino 2021. Dopo un 2021 da record, la 2016 prosegue la propria corsa in buona parte con una Riserva ormai in esaurimento: sono infatti circa 536.000 le bottiglie ancora da commercializzare, che ...

