Benevento-Palermo | vietata la trasferta ai residenti nella provincia palermitana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dell’incontro di calciovalevole per il campionato di Serie B, in programma domenica 4 dicembre prossimo alle ore 18.00 presso lo stadio Vigorito di, il Prefetto di, dott. Carlo Torlontano, ha disposto, sentito il Questore, il divieto di vendita dei tagliandi aidi. Il provvedimento è stato adottato in data odierna alla luce della determinazione n. 23 in data 17.11.2022 con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, in considerazione del comportamento violento posto in essere dai tifosi siciliani in occasione dell’incontro Cosenza-del 12 novembre scorso, allorquando hanno dato ...