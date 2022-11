(Di venerdì 18 novembre 2022) Rigore sbagliato e infortunio,- Torino per Andreaè stata una partita incubo . Di certo in questi giorni sta provando a metabolizzare la delusione per aver sbagliato il penalty che aveva ...

Corriere dello Sport

Perchéha avvertito un problema al flessore della coscia destra durante gli ultimi minuti della partita: il centravanti è stato visitato nella pancia dell'Olimpico dallo staff medico che gli ...E chissà se hanno ragione i tabloid inglesi che tirano in ballo laavuta in estate con la sua ... il motivo va ricercato nella rivalità in attacco che è aumentata con l'arrivo di Dybala e,... Belotti, crisi infinita: la Roma si interroga sul suo futuro. Cosa può succedere Non in questo momento, ma nel corso della stagione, quindi se la crisi del giocatore dovesse continuare anche dopo la sosta, anche dopo il giro di boa del campionato. Il contratto di Belotti è di una ...Nel comparto del commercio sono quattro quelli già ampiamente scaduti” dichiarano Mario Colleoni, Claudia Belotti e Anila Cenoli ... recentemente acuita anche dalla crisi energetica e dalla guerra in ...