Belingardi | Sacbo | “Treno per Orio? Sarà operativo per le Olimpiadi di Cortina”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Bergamo. Dalle top ten (Brembo, SDF, Radicifin, San Pellegrino, Dalmine, Siad, Polynt, BB Holding, Covestro e Gestioni) fino alle ultime dieci classificate (D.F. Company, Zund Italia, The Binding Site, 3S Distribuzione, Cellular Beton, Locatelli Forniture Industriali, Viteria Orobiche, Overall, Scandella Andrea e Agrorisorse), passando per una miriade di realtà che hanno fatto la storia dell’imprenditoria manifatturiera di questa provincia oppure che si sono affacciate da relativamente poco su questo palcoscenico. Sono mille le imprese bergamasche che hanno ricevuto il riconoscimento di “best performing”, a conclusione dell’evento che ha fatto da prologo alla tre-giorni del Festival Città Impresa che, da venerdì a domenica 20, animerà Bergamo con una trentina di incontri-confronti su tematiche di stringente oltre che strettissima attualità, cui interverranno una sessantina di relatori ...