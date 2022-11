Beatrice Venezi consigliere per la musica del ministero per la Cultura | “Onorata dell’incarico”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il ministro dellaGennaro Sangiuliano ha nominatoper la. Nell’ambito di tale incarico, la nota direttore d’orchestra lavorerà con gli uffici di diretta collaborazione del ministro, con il Segretariato generale e la Direzione generale Spettacolo. “di ricevere questo incarico. Ringrazio il Ministro Gennaro Sangiuliano per la fiducia nei miei confronti. E adesso, al lavoro!“, commentanell’apprendere la notizia dal titolare del dicastero di via del Collegio Romano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “La nomina di...

è una direttrice d'orchestra, ma non è detto che solo per questo motivo possa dare un buon servizio alla musica. Se poi per musica si intende solo quella classica, quella 'colta', ...E sulla direttrice d'orchestra, nominata consigliera per il ministero della Cultura da Gennaro Sangiuliano dice: 'L'idea è buona ma la musica non è solo quella colta. Sarebbe stato ...