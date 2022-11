Basket | Serie A 2022-2023 | la Virtus Bologna fa visita a Trento | Milano sfida Trieste Occhio a Varese-Venezia e Brescia-Tortona

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) In seguito alla pausa per la finestra riservata alle Nazionali, riprenderà in questo weekend ladi. Tra sabato e domenica scenderanno in campo per la settima giornata tutte e sedici le squadre presenti nel massimo campionato italiano e il divertimento sarà sicuramente molto. Si partirà sabato alle 19:00 con, unache vedrà scontrarsi due squadre con un attuale record di 4-2 (score che vale la quarta posizione in classifica). Sarà il 100esimo scontro tra queste due compagini e lo spettacolo di certo non mancherà. Sempre sabato, comincerà alle 20:30 il match tra Reggio Emilia e Verona. Considerando che le due squadre hanno vinto finora soltanto rispettivamente due e una partita, questo sarà decisamente uno scontro importante ...