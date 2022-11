Barbara D’Urso | che bocce! Il décolleté fa impazzire tutti | che visione

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ladà ancora filo da torce alle più giovani sui social: ecco lo scatto da urlo della conduttrice su Instagram., amore e odio. Questi sono sicuramente i sentimenti che più genera nel cuore degli italiani la conduttrice napoletana, tra i volti più ricercati degli ultimi vent’anni in telee sicuramente tra quelli più affascinanti. InstagramIl tempo, per la, sembra non passare affatto. Eppure, sono passati più di trent’anni da quegli esordi della giovanissima Maria Carmela, passata alla storia come, che si esibiva come valletta per Telelombardia. Molti non conosceranno l’emittente, ma quella piccola ente lombarda è stata l’antenata della Mediaset fondata da Berlusconi qualche anno più tardi. Fu proprio l’ex cavaliere a volere ...