Bahrain-Serbia oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole 2022

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida cometra Nazionali. Ultimo test per i ragazzi del ct Dragan Stojkovic, per limare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio ufficiale dei Mondiali, per una Nazionale che sarà oggetto delle attenzioni dei tifosi di italiani, visto l’elevato numero di giocatori che militano in Serie A. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:30 di venerdì 18 novembre, con la partita che sarà visibile insu Mola TV, sia tramite il sito web, sia con l’app ufficiale. SportFace.

Tuttosport

...00 Estonia U19 - Slovacchia U19 11:00 Croazia U18 - Portogallo U18 11:30 Giappone U18 - Svezia U18 13:30 Repubblica Ceca U19 - Danimarca U19 14:00 Belgio - Egitto 16:0016:30 ...... Jean - Julien Rojer 2 - 1 21:10 Felix Auger - Aliassime - Taylor Harry Fritz 1 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 11:00 Cameroon - Panama 16:00 Belgio - Egitto 16:30BASKET - EUROLEAGUE 18:45 ... Diretta Bahrain-Serbia ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni L'amichevole tra Bahrein e Serbia è in programma al Muharraq Stadium di Arad (Bahrein), con fischio d'inizio previsto per le 16.30, e sarà visibile in diretta streaming su Mola TV.Bahrain head coach Helio Sousa says it is a delight for the ... yesterday ahead of the Bahrainis’ international friendly match against European giants Serbia tonight. “It’s a pleasure,” Sousa said.